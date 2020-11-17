США закликають Росію та бойовиків відкрити всі КПВВ на Донбасі

Сполучені Штати Америки закликали Росію та підконтрольних їй бойовиків відкрити всі пункти в'їзду-виїзду на Донбасі і припинити перешкоджати прогресу на шляху до миру коштом мирних жителів.

Як передає Укрінформ, про це заявило у Твіттері посольство США.

«Ми закликаємо Росію слідувати ініціативі України та відкрити всі пункти в'їзду-виїзду на Донбасі та дозволити мирним жителям України одержувати пенсії та купувати ліки. Росія та її поплічники повинні припинити перешкоджати прогресу на шляху до миру коштом мирних жителів», - зазначили американські дипломати.

Як повідомлялося, посольство Великої Британії в Україні 16 листопада заявило, що Росія повинна виконати свої зобов'язання і закликати своїх маріонеток на окупованому Донбасі негайно відкрити КПВВ у Золотому і Щасті.

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13 листопада МЗС Франції і Німеччини привітали відкриття Києвом нових контрольних пунктів в’їзду-виїзду вздовж лінії контакту на Донбасі і закликали Росію й підтримуваних нею бойовиків також дозволити пропуск людей через КПВВ.