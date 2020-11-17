США закликають Росію та бойовиків відкрити всі КПВВ на Донбасі

США закликають Росію та бойовиків відкрити всі КПВВ на Донбасі

Заява
Укрінформ
Сполучені Штати Америки закликали Росію та підконтрольних їй бойовиків відкрити всі пункти в'їзду-виїзду на Донбасі і припинити перешкоджати прогресу на шляху до миру коштом мирних жителів.

Як передає Укрінформ, про це заявило у Твіттері посольство США.

«Ми закликаємо Росію слідувати ініціативі України та відкрити всі пункти в'їзду-виїзду на Донбасі та дозволити мирним жителям України одержувати пенсії та купувати ліки. Росія та її поплічники повинні припинити перешкоджати прогресу на шляху до миру коштом мирних жителів», - зазначили американські дипломати.

Як повідомлялося, посольство Великої Британії в Україні 16 листопада заявило, що Росія повинна виконати свої зобов'язання і закликати своїх маріонеток на окупованому Донбасі негайно відкрити КПВВ у Золотому і Щасті.

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13 листопада МЗС Франції і Німеччини привітали відкриття Києвом нових контрольних пунктів в’їзду-виїзду вздовж лінії контакту на Донбасі і закликали Росію й підтримуваних нею бойовиків також дозволити пропуск людей через КПВВ.

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