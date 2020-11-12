Харчування в армії: Міноборони проводить Instagram-опитування

Міністерство оборони України проводить опитування в Instagram щодо харчування українських військових та планує з’ясувати, хто, на їхню думку, відповідає за якість харчування у військовій частині.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбук повідомляє пресслужба Міноборони.

«Міністерство оборони України проводить опитування щодо харчування наших військових. Ми запитуємо у військовослужбовців, від кого, на їх думку, залежить якість харчування у їх військовій частині. Свій варіант відповіді вкажіть в сторіз на нашій офіційній сторінці в Instagram https://bitly.su/prAl» , - закликали в МОУ.

Військовим пропонується обрати із восьми варіантів відповідь на питання «Від кого залежить якість харчування у вашій військовій частині?». Серед варіантів відповіді: командир вашої військової частини; начальник продслужби; головнокомандувач ЗСУ; міністр оборони України; кухар; начальник продскладу; постачальник продуктів; ні від кого з них.

Як повідомляв Укрінформ, 21 жовтня Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови від 28 грудня 2016 р. № 1026 щодо процедури закупівель послуг із забезпечення харчуванням особового складу ЗСУ відповідно до затвердженого Міноборони каталогу продуктів харчування.

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Раніше зазначалося, що із початку березня 2020 року всі бойові частини Збройних сил України перейшли на нову систему харчування за Каталогом продуктів. В оновленому меню є понад 400 найменувань продуктів, з яких можливо скласти щоденний раціон військових. Головна умова — не вийти по сумі за межі вартості добового комплекту, який під час аукціонів визначений у межах від 67 до 74 грн за один добовий комплект. Наразі у військовослужбовців з’явилася можливість обирати собі обіди, сніданки та вечері на власний смак і за сезоном. За рішенням заступника міністра оборони Олексія Марценюка від 18 березня 2020 р., інші небойові військові частини (близько 250) повинні теж перейти на харчування за каталогом.

12 листопада заступник міністра оборони Ігор Халімон на пресконференції в Укрінформі заявив, що продукти харчування постачатимуться у військові частини за каталогом, і відкату в реформі харчування ЗСУ не буде.

Халімон нагадав, що Міноборони з наступного року остаточно переходить на нову систему харчування військовослужбовців: 106 частин, які на сьогодні забезпечені особовим складом для приготування їжі, залишаються повноцінно на каталозі, а 252 військові частини, які не мають змоги самостійно приготувати собі їжу, додатково до постачання продуктів харчування за каталогом можуть замовляти послугу з приготування їжі, яка включає комплекс заходів щодо організації харчування – роздачі блюд, приготування, прибирання.