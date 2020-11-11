У Міноборони запевнили, що відкату в реформі харчування ЗСУ не буде

Продукти харчування постачатимуться у військові частини за каталогом, і відкату в реформі харчування ЗСУ не буде.

Про це заявив заступник міністра оборони Ігор Халімон на пресконференції в Укрінформі.

«Всі продукти харчування постачатимуться згідно з тією реформою, яка була запущена раніше й здійснюється надалі. І будь-яка інформація, що переходимо на стару систему харчування, є фейком», - сказав Халімон.

Він зазначив, що бюджет харчування ЗСУ становить 3,6 млрд грн, і за нього точиться боротьба, а також реформі існує спротив на нижчому й середньому рівнях, але наголосив: «Відкату у реформі харчування ЗСУ не буде».

Халімон нагадав, що Міноборони з наступного року остаточно переходить на нову систему харчування військовослужбовців, і запросив суб’єктів господарювання на відкриті торги.

«Ми виходимо з пропозицією до суб'єктів господарювання, щоб вони приходили до нас на торги за наступним механізмом: 106 частин, які на сьогодні забезпечені особовим складом для приготування їжі, залишаються повноцінно на каталозі, а 252 військові частини, які не мають змоги самостійно приготувати собі їжу, додатково до постачання продуктів харчування за каталогом замовляли послугу з приготування їжі, яка включає комплекс заходів щодо організації харчування – роздачі блюд, приготування, прибирання», - сказав Халімон.

Він нагадав, що на сьогодні в ЗСУ харчування здійснюється за двома типами. За каталогом – згідно з реформою 2015 року й поступовим переходом на цю систему усіх військових частин – на сьогодні це 106 військових частин і 70% особового складу, 409 найменувань продуктів, з яких працівники військових частин готують страви й формують меню. І за аутсорсингом – це 252 військові частини, в яких значно менша чисельність, і де за договорами 2018 року військові отримують готові страви від суб'єктів господарювання, які постачають продукти, готують, подають, миють посуд, прибирають й утилізують залишки.

Халімон наголосив, що згідно з реформою харчування ЗСУ, з 1 січня 2021 року всі військові частини мають перейти на систему харчування за каталогом.

«Була запущена реформа по переходу всіх військових частин на систему харчування за каталогом. Ця реформа відбувалася протягом кількох років, і з 1 січня 2021 року планується переведення всіх військових частин ЗСУ на харчування за каталогом. Є певні обмеження: при переході всіх частин на каталог потрібна певна кількість особового складу, який займатиметься винятково приготуванням їжі та організацією самої послуги харчування військовослужбовців. Це потребує додаткової кількості посад – близько 3800 осіб», - зазначив заступник міністра оборони.

Він вважає очевидними переваги системи харчування за каталогом, яка передбачає розширений асортимент, до якого належать і сезонні продукти – наприклад, кавуни чи цитрусові, і це можливість створювати меню, які змінюються. Тоді як система харчування за аутсорсингом пропонує страви без можливості вибору.

Як повідомляв Укрінформ, 21 жовтня Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови від 28 грудня 2016 р. № 1026 щодо процедури закупівель послуг із забезпечення харчуванням особового складу ЗСУ відповідно до затвердженого Міноборони каталогу продуктів харчування.

Раніше зазначалося, що із початку березня 2020 року всі бойові частини Збройних сил України перейшли на нову систему харчування за Каталогом продуктів. В оновленому меню є понад 400 найменувань продуктів, з яких можливо скласти щоденний раціон військових. Головна умова — не вийти по сумі за межі вартості добового комплекту, який під час аукціонів визначений у межах від 67 до 74 грн за один добовий комплект.

Наразі у військовослужбовців з’явилася можливість обирати собі обіди, сніданки та вечері на власний смак і за сезоном.

За рішенням заступника міністра оборони Олексія Марценюка від 18 березня 2020 р., інші небойові військові частини (близько 250) повинні теж перейти на харчування за каталогом.