«З точністю до навпаки»: МОУ спростовує згортання нової системи харчування в армії

Ухвалення змін до відповідної урядової постанови розширило можливості для Збройних Сил України застосовувати Каталог для харчування особового складу та дозволило приготування їжі як своїми силами, так і отримувати послуги на аутсорсі.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Міноборони

"З точністю до навпаки. Міністерство оборони розширило можливості для Збройних Сил України застосовувати Каталог для харчування особового складу.​ За Каталогом тепер харчуватимуться усі Збройні Сили! Каталог стає обов'язковим як для приготування їжі своїми силами, ​ так і для надання послуг ''аутсорсерами'', - йдеться в повідомленні. ​

​Як зазначається, до кожної військової частини застосовується індивідуальний підхід щодо вибору системи харчування: все залежить від кількості військовослужбовців, специфіки і завдань частини.

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​В пресслужбі відзначили, що до 106 частин, які вже переведено на Каталог, і які залишаються на Каталозі, ​ ЗС України тепер в змозі додавати будь-яку кількість підрозділів, спроможних організувати приготування їжі власними силами.​

Як повідомляв Укрінформ, 21 жовтня Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови від 28 грудня 2016 р. № 1026 щодо процедури закупівель послуг із забезпечення харчуванням особового складу ЗСУ відповідно до затвердженого Міноборони каталогу продуктів харчування.

Раніше зазначалось, що із початку березня 2020 року всі бойові частини Збройних Сил України перейшли на нову систему харчування за Каталогом продуктів. В оновленому меню є понад 400 найменувань продуктів, з яких можливо скласти щоденний раціон військових. Головна умова — не вийти по сумі за межі вартості добового комплекту, який під час аукціонів визначений у межах від 67 до 74 грн за один добовий комплект.

Наразі у військовослужбовців з’явилася можливість вибрати собі обіди, сніданки та вечері на власний смак і за сезоном.

За рішенням заступника міністра оборони України Олексія Марценюка від 18 березня 2020 р., інші небойові військові частини (близько 250) повинні теж перейти на харчування за Каталогом.

Фото: прессслужба Міноборони