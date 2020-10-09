Уряд погодив зміни до норм харчування військових ЗСУ

Уряд погодив зміни до норм харчування військових ЗСУ

Укрінформ
Кабінет Міністрів погодив проєкт постанови щодо внесення зміни до норм харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань. 

Таке рішення Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні у п’ятницю, передає кореспондент Укрінформу.

Зокрема, проєктом акта пропонується викласти підпункт «в» пункту 1 примітки до Норми №1 у новій редакції.

Уточнюється, що наразі відповідно до підпункту «в» пункту 1 приміток до «Норми №1 – загальновійськова» норм харчування військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, затверджених постановою уряду від 29 березня 2002 року № 426, за Нормою №1 за рахунок держави харчуванням забезпечуються курсанти вищих військових та вищих навчальних закладів МВС, ДСНС, Держспецзв'язку і Державної кримінально-виконавчої служби, а також слухачі вищих військових навчальних закладів та вищих навчальних закладів МВС, ДСНС, Держспецзв'язку і Державної кримінально-виконавчої служби, які не мають офіцерських звань, військовослужбовці, поліцейські та особи рядового і молодшого начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби, які навчаються у школах і на курсах з підготовки прапорщиків, мічманів та в навчальних центрах підготовки поліцейських Національної поліції, центрах підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби, за винятком тих, що забезпечуються харчуванням за іншими нормами.

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А цим проєктом постанови пропонується визначити, що за цією нормою за рахунок держави харчуванням забезпечуються курсанти вищих військових навчальних закладів та закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання МВС, ДСНС, Держспецзв'язку і Державної кримінально-виконавчої служби, а також слухачі вищих військових навчальних закладів та закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання МВС, ДСНС, Держспецзв'язку і Державної кримінально-виконавчої служби, які не мають офіцерських звань, спеціальних звань середнього або вищого складу поліції, військовослужбовці та особи рядового і молодшого начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби, які навчаються у школах і на курсах з підготовки прапорщиків, мічманів та центрах підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби, слухачі державних установ Національної поліції, що здійснюють підготовку поліцейських, із числа молодшого складу поліції, за винятком тих, що забезпечуються харчуванням за іншими нормами.

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