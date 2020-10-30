У ЗСУ — 189 випадків коронавірусу за добу

Станом на ранок 30 жовтня в Збройних силах України на коронавірус хворіє 1558 осіб. За минулу добу зареєстровано 189 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил.

«Станом на 10.00 30 жовтня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 1558 осіб. За минулу добу зареєстровано 189 нових випадків», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі у закладах охорони здоров’я перебуває 32 особи, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби - 156 осіб.

Загалом за час пандемії в ЗСУ зареєстровано 15 летальних випадків, спричинених коронавірусом, одужало – 3947 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні, 29 жовтня, в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 1456 осіб. За минулу добу зареєстровано 171 новий випадок.