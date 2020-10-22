Україна збирається виробляти озброєння разом із країнами НАТО - Данілов

Україна постійно посилює ЗСУ та збільшує фінансування армії, тож у разі, якщо РФ зважиться на ескалацію, матиме потужну відсіч.

Як передає Укрінформ, про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов під час прямого включення з Вашингтоном на тему «Квест для зрілої нації», повідомляє пресслужба Радбезу.

Говорячи про сучасний стан українських Збройних сил, Данілов підкреслив, що вони стали «набагато сильнішими і добре озброєними» у порівнянні з тим, якою була армія на початку російської агресії, і поступово наближаються до стандартів НАТО.

Данілов повідомив, що на оборонні потреби Україна виділяє не менше 5% ВВП. Зокрема, запланований у проєкті бюджету на 2021 рік обсяг фінансування сектору безпеки і оборони України становить 5,93% від ВВП. «Якщо раптом РФ зважиться на ескалацію, матиме потужну відсіч», - запевнив Секретар РНБО.

Він також подякував міжнародним партнерам за всебічну допомогу у безпековій сфері та наданні Україні статусу члена Програми розширених можливостей НАТО.

Він нагадав, що у Стратегії національної безпеки, затвердженої Указом глави держави Володимира Зеленського 14 вересня цього року, набуття повноправного членства України у Європейському Союзі та НАТО визначені пріоритетами національних інтересів України та забезпечення національної безпеки.

Серед пріоритетів державної політики Секретар РНБО України також назвав реформування ОПК «з максимальною корпоратизацією та залученням країн НАТО до спільного виробництва озброєння на території України».

«Ми уважно слідкуємо за конфліктами, які зараз тривають, і розуміємо, що нашим пріоритетом є виробництво високоточної зброї у боротьбі з окупантом», - зазначив Данілов.

Як повідомляв Укрінформ, ЗСУ прийняли на озброєння береговий ракетний комплекс 360МЦ «Нептун». Це крилаті ракети української розробки. Вони призначені для контролю територіальних вод, захисту військово-морських баз, інших берегових об'єктів та інфраструктури узбережжя.

Ракетний комплекс здатний знищувати бойові кораблі класів крейсер, есмінець, фрегат і корвет, а також десантні кораблі та транспорти, які діють як самостійно, так і в складі груп. Ракети можуть вражати цілі в складних метеорологічних умовах при активному вогневому і радіоелектронної протидії.

Міністерство оборони вже у 2020 році планує закупити береговий ракетний комплекс «Нептун».