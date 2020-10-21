Загроза ескалації на Донбасі з боку Росії існує постійно - Данілов

Українська сторона вважає перманентною можливість загострення військового конфлікту на Донбасі з російського боку, однак якщо Москва зважиться на це, дістане жорстку відсіч.

Про це заявив у середу під час прямого включення зі США секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"З урахуванням того, що зараз відбувається у світі, з урахуванням ситуації, пов'язаною з Білоруссю, Молдовою, Нагірним Карабахом, ми вважаємо, що така загроза (ескалації бойових дій на Донбасі – ред.) існує, і вона існувала постійно", - зауважив Данілов.

Він підкреслив, що Росія намагається максимально застосувати політичний вплив. "РФ сьогодні вкладає шалені гроші, розраховані на російський сегмент, і саме на російськомовне населення", - уточнив секретар РНБО.

Данілов нагадав слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова, що вони "захищають не росіян, а російськомовних". "Тому просування російської мови для них є домінантою не тільки в Україні, а по всьому світу", - наголосив український посадовець.

Водночас він підкреслив, що "в разі, якщо (президент РФ) Путін зважиться на подальше військове втручання, то матиме дуже потужну відсіч". У цьому контексті він наголосив, що Збройні сили України зараз набагато міцніші і краще озброєні та вишколені, ніж у 2014 році, коли РФ розгорнула збройну агресію.

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Данілов подякував країнам НАТО, які беруть участь у підготовці українських воїнів за стандартами Альянсу, та запевнив, що бюджет у сегменті безпеки та оборони України фінансується достатньою мірою. Зокрема, в проєкті на наступний рік передбачено виділити 5,93% від ВВП на потреби оборони.

Секретар РНБО виступив під час прямого включення з Вашингтоном на тему "Квест для зрілої нації", організованого Центром американсько-українських відносин, Українським конгресовим комітетом Америки та Американською радою з питань зовнішньої політики.