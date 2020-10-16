ЄС занепокоєний невідведеним озброєнням на окупованому Донбасі

Євросоюз занепокоєний виявленням на непідконтрольних уряду районах Донбасу озброєння, розміщеного з порушенням ліній відведення.

Про це йдеться у заяві Євросоюзу щодо триваючої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"ЄС вітає черговий тиждень відносного спокою на лінії зіткнення. Звіти СММ підтверджують, що режим всеосяжного та необмеженого припинення вогню в основному дотримується, а кількість порушень залишається на безпрецедентно низькому рівні. Однак ми занепокоєні повідомленнями про виявлення озброєння, розміщеного з порушенням ліній відведення у непідконтрольних уряду районах", - йдеться у заяві.

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У Євросоюзі закликали сторони дотримуватися своїх зобов'язань щодо припинення вогню та утримуватися від дій, які можуть поставити його під загрозу.

"Більше того, додаткові заходи не в повному обсязі дотримуються сторонами, і належний механізм координації для адекватної реакції на можливу ескалацію все ще відсутній. Тому ми повторюємо наш заклик до Росії повернутися до Спільного центру з контролю та координації", - зазначається у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, СММ ОБСЄ упродовж останніх двох тижнів виявила на окупованому Донбасі 94 одиниць важкого озброєння, розміщених з порушенням ліній відведення, та ще 349 одиниць такого озброєння, розміщеного поза визначеними місцями зберігання.