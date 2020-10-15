Місія ОБСЄ виявила танки біля житлового району на окупованій Луганщині

СММ ОБСЄ зафіксувала 12 жовтня 7 танків на території об'єкту поблизу житлового району та три бронетранспортери у житлових районах на окупованій території Луганської області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні № 245/2020 від 14 жовтня 2020 року.

Згідно зі звітом, виявлені біля житлового масиву танки були розміщені за межами виділених місць зберігання озброєння.

Також повідомляється, що два бронетранспортери (МТ-ЛБ) зафіксовано на території об'єкту в житловому районі н. п. Калинове (60 км на захід від Луганська) та 1 БТР-80 – на території об'єкту в житловому районі н. п. Катеринівка (кол. Ювілейне, 8 км на захід від Луганська).

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Всього Місія ОБСЄ зафіксувала 12 жовтня 51 одиницю озброєння на 4 полігонах російських окупаційних військ – усе це озброєння було розміщено за межами виділених місць зберігання озброєння.