Командування ВМС спростовує, що «забракувало» британські катери

У Військово-морських силах ЗСУ заявили, що поширена у ЗМІ інформація про нібито протидію командування ВМС плану поповнення корабельно-катерного складу флоту за рахунок контракту з Великою Британією не відповідає дійсності.

Як передає Укрінформ, відповідну заяву оприлюднено на сторінці ВМС у Фейсбуці.

"Щодо інформації, яку оприлюднило одне з інтернет-видань, в якій згадується, нібито протидія командувача ВМС ЗС України втіленню в життя планів стосовно поповнення корабельно-катерного складу національного флоту за рахунок виконання контрату з Великою Британією, повідомляємо наступне: дана інформація не відповідає дійсності", - йдеться у дописі.

Раніше видання “Думська” з посиланням на власні джерела у флоті повідомило, що після того, як Президент підписав у Лондоні меморандум про розбудову флоту, командувач ВМС Олексій Неіжпапа провів нараду в Миколаєві з керівниками та менеджерами судноремонтних підприємств регіону, на якій "вельми несхвально відгукнувся про характеристики запропонованих британцями катерів, назвавши їх "класними яхтами".

Крім того, за даними видання, головнокомандувач ЗСУ генерал Руслан Хомчак напередодні зустрічі в Миколаєві провів селекторну нараду з командувачами видів і родів Збройних сил, на якій теж "висловив сумнів у характеристиках британських катерів".

Як повідомлялося, українська делегація на чолі з Президентом Володимиром Зеленським 7-8 жовтня перебувала з візитом у Великій Британії. Під час перемовин ішлося про зміцнення співробітництва у військовій та військово-технічній сфері, що сприятиме розбудові українських військово-морських баз із залученням британських фахівців, в тому числі про виділення Великою Британією кредиту Україні обсягом 1,25 млрд фунтів стерлінгів.

Досягнуто домовленості про створення двох баз: однієї на Чорному морі, а другої – на Азовському. Крім того, йдеться про будівництво восьми катерів, основне озброєння яких складається з восьми протикорабельних ракет.

Фото: dumskaya.net