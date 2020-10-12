Зеленський - про вступ України до НАТО: Це не фантастика

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна знаходиться на шляху до НАТО і повноцінне членство в Альянсі є реальною перспективою.

Як передає Укрінформ, таку думку він висловив в інтерв’ю на британському шоу BBC HARDtalk.

«А зараз у нас війна, зараз у нас ненависть, зараз українці не хочуть спілкуватися з росіянами, і тому - НАТО. Якщо хтось каже, що це фантастика - ну, побачимо», - зазначив Зеленський.

Він додав, що іноземним державам, у тому числі США та країнам Євросоюзу, необхідно підтримувати Україну, «якщо ви не хочете її втратити», а членство в НАТО – це найважливіша підтримка.

Як повідомляв Укрінформ, Зеленський 14 вересня затвердив Стратегію національної безпеки України, де наголошується, що членство в НАТО є стратегічним курсом держави.

Він також закликав країни Альянсу надати Україні План дій із вступу в НАТО.

Фото: ОП