Зеленський повертається з Британії ньюзмейкером тижня – Мендель

Керівник пресслужби Президента Юлія Мендель назвала документи, підписані в межах зустрічі лідерів України та Великої Британії, «історичними».

Як передає Укрінформ, про це вона сказала НВ за підсумками візиту Володимира Зеленського до Великої Британії, який завершився 8 жовтня.

«Президент Володимир Зеленський повертається з Великої Британії топ-ньюзмейкером тижня. І не дивно: у Лондоні Україна підписала три історичні документи. Один з них — на мільярд фунтів — допоможе відродити наш втрачений у 2014-му флот, адже передбачає будівництво кораблів спільно з Британією. Ще один є першою стратегічною угодою про партнерство, яку Британія підписує після оголошення Brexit. Фактично вона зміцнює економічні зв’язки між нашими країнами та збільшить товарообіг. Третій документ — меморандум на 2,5 млрд фунтів — допоможе з дешевим кредитуванням пріоритетних галузей в Україні, а це — «оборонка», сільське господарство, медицина», — заявила Мендель.

Сам характер зустрічі вона охарактеризувала як «гостинний і дружній» з британської сторони, оскільки ця поїздка була першим візитом іноземного лідера в Лондон після початку пандемії.

Мендель зазначила, що представники королівської сім'ї - принц Вільям та Кейт Міддлтон — вперше прийняли гостей в Тронному залі Букінгемського палацу після семи місяців карантину через коронавірус. Зеленський запросив подружжя в Україну, додала прессекретар Президента.

Меморандум про посилення співпраці країн у військовій і військово-технічній сферах, підписаний в межах візиту міністром оборони України Андрієм Тараном і його колегою Беном Воллесом, керівник пресслужби Зеленського назвала «важливим міжнародним документом з точки зору геополітичного розподілу сил».

Мендель також розповіла, що коментар Президента України намагалися отримати представники російських медіа, однак він їх проігнорував.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України 7 і 8 жовтня перебував з офіційним візитом у Великій Британії. У перший день візиту він з дружиною Оленою Зеленською зустрівся з герцогом і герцогинею Кембриджськими. Також Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Вони підписали угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство.