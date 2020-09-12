Кравчук: Провести інспектування під Шумами вимагав помічник Путіна

Провести інспектування українських позицій поблизу населеного пункту Шуми вимагав помічник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Козак під час відеоконференції, яка відбулася 9 вересня.

Як передає Укрінформ, про це голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповів під час відеовключення в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна».

«9 вересня, як реакція на всі ці події (на погрози Пушиліна відкрити вогонь та зруйнувати позиції Об’єднаних сил під Шумами – ред.) відбулося засідання ТКГ у формі відеоконференції. Вперше на цій відеоконференції був присутній пан Козак, радник президента Росії Володимира Путіна. Я був здивований чому раптом прийшов на засідання пан Козак. Він дуже так енергійно, навіть з нотками ультиматуму сказав, що Україна повинна врешті-решт вирішити, чи вона буде виконувати Мінські угоди - чи не буде. І причиною такого спічу було те, що, мовляв, біля села Шуми є траншея, на якій українські війська проводять інженерні роботи», - розповів Кравчук.

Попри те, що Україна надала документ відеоспостереження ОБСЄ, де зафіксовано, що жодних робіт не проводилось, а траншея була вирита ще до досягнення домовленостей про припинення вогню 22 липня, представники ОРДЛО поставили вимогу провести спостережну місію під Шумами.

За словами Кравчука, українська сторона погодилась на її проведення тільки за умови присутності представника ОБСЄ. Спецпредставник чинного голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ Хайді Грау своєю чергою дала згоду на одноразову участь їхнього спостерігача.

«10 вересня о 2-й годині дня мало відбутися спільне інспектування. Але раптом зранку та сторона (представники ОРДЛО – ред.) висунула додаткові умови, що, мовляв, ще три точки потрібно дослідити, потрібно провести нові спостереження і скласти якийсь протокол, про що не йшло жодної мови (під час відеоконференції – ред.)», - розповів Кравчук, додавши, що Україна не погодилася на такі умови та взяла паузу.

«Але після цього почався прицільний вогонь по тому пункту, де знаходилась місія і представник ОБСЄ. Це вже була не просто загроза, а реальні дії, стрілянина. Нам швидко вдалося зробити кроки, які убезпечили життя цих людей», - зазначив глава української делегації в ТКГ.

Він також повідомив, що після обстрілів Україна відмовилася виконувати нові вимоги. І заявила про повернення до теми інспектування лише після того, як безпекова підкомісія проведе відеоконференцію, з’ясувавши хто і чому почав обстріл позицій під Шумами.

Кравчук додав, що українська сторона має дані про понад десять точок з боку російських окупаційних військ, де зафіксовано реальне порушення Мінських угод та домовленостей про режим всеосяжної тиші.

«Ми подали ці відеоспостереження у відповідні інстанції і чекаємо на реакцію. Ми просто не хочемо робити з цього шоу і не хочемо створювати передумови, які б зашкодили нашому руху вперед до миру. І перш за все, можливостям зустрітися радникам президента, а потім, сподіваємося, главам держав. Це основна фабула», - наголосив Кравчук.

Він також зазначив, що у суспільстві багато хто сприйняв проведення інспектування, як занадто великі поступки бойовикам, адже спілкування з ними є неприпустимим. Однак Кравчук нагадав, що таке спілкування триває постійно, і на документах, які підписувалися за час війни на Донбасі, крім підписів представників України, Росії та ОБСЄ також стоять підписи Захарченка і Плотницького.

«Моя позиція полягає в тому, що ми можемо спілкуватися з людьми, у яких руки не в крові, але головне - не підписувати документів, які шкодять Україні. Якщо ми таку формулу візьмемо за основу, то це означає, що без спілкування не можна вирішувати будь-які питання руху вперед до миру, але документи не підписувати, тому що вони можуть завдати шкоди державі - як завдали і завдають ті документи, які були підписані раніше», - підсумував Кравчук, додавши, що якщо Україна відмовиться від діалогу, то залишиться лише силовий шлях через застосування зброї.

«Я вважаю, Україна на такий шлях піти не може», - наголосив Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, 9 вересня у Тристоронній контактній групі домовилися проводити спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника ОБСЄ. 10 вересня Кравчук звернувся з листом до представника ОБСЄ у ТКГ з проханням перенести зустріч. У документі зазначалося, що російська сторона та запрошені нею представники з ОРДО висунули нові вимоги, які не обговорювалися в ході позачергової відеоконференції ТКГ 9 вересня. 10 вересня в Офісі Президента заявили, що одноразового «спільного інспектування» в районі населеного пункту Шуми не відбудеться через постійну зміну запитів російської сторони. А також наголосили, що Україна отримала від ОРДЛО низку суперечливих вимог, які спотворюють характер домовленостей.

10 вересня російські окупаційні війська тричі відривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Шуми, Золоте та Золоте-5. Втрат серед українських захисників не зафіксовано.