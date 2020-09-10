Конфлікт на Донбасі складно вирішити через участь в ньому Росії — британський посол

Надзвичайний і Повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс вважає, що конфлікт на Донбасі складно вирішити через участь в ньому Росії, тому випробувані в інших країна варіанти в Україні не спрацюють.

Про це вона заявила в інтерв'ю виданню "Йод.media", передає Укрінформ.

"Моя кар‘єра пов‘язана з конфліктологією. Я працювала над створенням мирних сценаріїв завершення конфліктів у різних країнах світу, зокрема у Колумбії, Бірмі, Нігерії, Сомалі, Кенії, Боснії та інших. І всі конфлікти, з якими я працювала, об'єднувало те, що вони були внутрішніми. Це були групи людей, які всередині країни повставали і боролися. Якщо ви подивитеся на останні 30-40 років, то конфлікти по світу були саме внутрішніми. Ось чому методи, які були напрацьовані через призму цих ситуацій, складно застосувати до України. Україна має сусіда, який залучений в конфлікт і з яким вона бореться", - сказала посол.

Саме тому, за її словами, в даному випадку в пошуку вирішення проблеми потрібно розширити мислення і думати інноваційно. "Ми не можемо сказати, що те, що спрацювало в Колумбії – тотальна амністія, – спрацює в Україні. Ні. Тому Британія та інші країни вивчають різні можливості", - зазначила Сіммонс.

Читайте також: Ткаченко обговорив з послом Британії закон про медіа та протидію дезінформації

Вона підкреслила, що жоден конфлікт не розв’язувався без прийняття складних рішень. Таким останнім прикладом, за її словами, був обмін утримуваними особами.

"Це було дуже складне рішення, тому що всі хотіли повернути українських політичних в‘язнів, але ніхто не очікував, що осіб, утримуваних в Україні, повернуть Росії", - зауважила посол.

Читайте також: Німеччина виділяє 500 тисяч євро на проєктування в Литві складів зброї

Саме тому, на її переконання, українцям слід бути готовими розширити розуміння таких важких рішень, які треба буде прийняти, щоби покінчити з конфліктом.

"І, звісно, ще є питання територіальної цілісності. Якими б не були сценарії завершення конфлікту, для Британії принципово важливо, щоби території, які були незаконно захоплені, повернули до складу України", - наголосила Сіммонс.

Фото: НВ