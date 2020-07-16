ЄС закликав Росію взяти відповідальність за вбивство військових на Донбасі

Вбивство українських військовослужбовців на Донбасі є порушенням зобов’язань Росії відповідно до Мінських домовленостей та Нормандського формату переговорів, і європейська сторона очікує, що Росія візьме на себе відповідальність у зв’язку із цими подіями.

Про це йдеться у заяві речника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Набіли Массралі, текст якої є у розпорядженні Укрінформу.

"Ми прочитали доповідь про вбивство трьох українських військовослужбовців та поранення ще двох збройними силами за підтримки Росії. Відповідно до цієї доповіді, однією із жертв став офіцер-медик, який намагався евакуювати тіло вбитого військовослужбовця. Ця ескалація насильства та збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі суперечать мінським домовленостям та зобов’язанням Нормандського саміту від грудня 2019 року", - йдеться у документі.

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Речник ЄС наголосила, що для деескалації ситуації має бути виявлена максимальна стриманість та відновлена повага до міжнародного гуманітарного права.

«Ми очікуємо, що Росія візьме на себе відповідальність, використає свій вплив на збройні сили, які вона підтримує, тобто повною мірою виконуватиме власні зобов’язання за Мінськими угодами», - йдеться у документі.

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Як вже повідомляв Укрінформ, 13 липня незаконні збройні формування РФ на Донбасі обстріляли групу українських військових, які здійснювали евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі Зайцевого. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець отримав поранення, ще один – бойове травмування.

Усього впродовж тієї доби збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого загинули троє українських військовослужбовців.

Прокуратура розслідує обстріл медперсоналу під час евакуації тіла загиблого як порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.