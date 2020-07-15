Україна в ОБСЄ розповіла про гібридні методи ведення Росією війни

Україна та Албанія провели спільне засідання Форуму безпекового співробітництва та Постійної Ради ОБСЄ, під час якого директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко розповів про багатовимірні гібридні засоби та методи, які Росія використовує проти України.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Він пояснив, що мета Росії полягає у перешкоджанні євроінтеграційним та євроатлантичним прагненням нашої держави, створенні буферної зони між Росією та Заходом та, зрештою, відновленні свого впливу в Україні. Він назвав війну, яку Росія розв’язала та продовжує на Донбасі, війною на виснаження", - йдеться у повідомленні.

Литвиненко звернув увагу на агресивні та підривні дії Росії з фактичної інтеграції тимчасово окупованих окремих районів Донецької та Луганської області до складу РФ. Він наголосив, що ці та інші дії Росії вже протягом шести років руйнують засади європейської безпеки та загрожують миру та стабільності на континенті.

У свою чергу, доповідачі держав-учасниць ОБСЄ висловили глибоке занепокоєння через гібридні методи війни та загрози, з якими вони стикаються у своїх країнах. Йдеться, зокрема, про масштабні дезінформаційні кампанії, які кидають стратегічний виклик функціонуванню демократичних інститутів.

Зазначається, що окремою темою обговорення стала небезпека кібератак та спроб втручання у виборчий процес. Низка держав-учасниць ОБСЄ зауважили, що у цих загрозах чітко прослідковується російський слід. Водночас, делегати висловили розчарування через відмову Росії брати участь у засіданні.

Представник України окремо привернув увагу делегатів до підступного вбивства 13 липня російськими окупаційними військами на Донбасі українського військового медика. За його словами, це наочний приклад застосування Росією гібридних методів агресії.