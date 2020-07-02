Росії немає місця у будь-якому «G» саміті – Чолій

Останні повідомлення про можливість розширення Групи Семи (G7), щоб включити Російську Федерацію, викликали хвилі сильного занепокоєння у світовій українській спільноті.

Такий немислимий крок у реальності сучасного геополітичного клімату став би абсолютним глузуванням над Гаазькою декларацією Групи Семи, прийнятою 24 березня 2014 р. лідерами Групи Семи та президентами ЄС на підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, заявив Евген Чолій, Президент Громадської організації "Україна-2050", Президент Світового Конгресу Українців (2008-2018 рр.) під час онлайн-брифінгу Українського кризового медіа-центру.

Як зазначив Чолій, Гаазька декларація Групи Семи однозначно стверджує, що лідери Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів, президент Європейської Ради і президент Європейської Комісії зустрілися в Гаазі, щоб: (1) знову підтвердити їх підтримку суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України; (2) категорично засудити незаконну спробу Росії анексувати Крим в обхід міжнародного права та визначених міжнародних зобов’язань; (3) продемонструвати, що вони залишаються готовими посилити свої заходи, в тому числі запровадити скоординовані галузеві санкції, які матимуть дедалі більш значний вплив на російську економіку, якщо Росія продовжить ескалацію ситуації; і (4) призупинити свою участь у Групі Восьми, допоки Росія не змінить свій курс і не буде відновлено атмосферу, в якій Група Восьми зможе вести змістовну дискусію.

З часу Гаазької декларації Групи Семи Росія чітко акцентувала свою повну зневагу до міжнародного права та основних цінностей, які поділяють усі країни-члени Групи Семи та ЄС, наголосив експрезидент СКУ.

«Дійсно Росія не тільки продовжує окуповувати Крим, прямо порушуючи її міжнародні зобов’язання, але також згодом вторглась і продовжує незаконну окупацію частин східної України. Внаслідок безперервної військової агресії Росії проти України на Донбасі загинуло понад 13 000 осіб та поранено понад 30 000 осіб, а в Україні зараз понад 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб», - сказав Чолій.

За його словами, ця військова агресія призвела також до того, що російські сили на сході України збили цивільний літак MH17 у липні 2014 року, що викликало відчуття жаху у всьому світі і викликало велике горе у близько 300 сімей у Нідерландах, Малайзії, Австралії, Індонезії, Сполученому Королівстві, Німеччині, Бельгії, Філіппінах, Канаді, Новій Зеландії та Сполучених Штатах.

Далі правозахисні організації повідомляють про постійні кричущі зловживання релігійними, політичними, мовними та культурними правами і свободами кримськотатарського та українського населення Криму, жителів окупованих Росією територій на Донбасі та українських політичних та військових в’язнів у Росії, продовжив Чолій.

Виходячи з сьогоднішнього глобального клімату транскордонних мобілізованих протестів, громадянське суспільство дуже чітко демонструє свою нетерпимість до всіх форм расизму та нехтування основними правами людини, вважає Чолій.

Він наголосив, що крім України, з часу Гаазької декларації Групи Семи Росія вчинила різні форми гібридної агресії в інших частинах світу.

Зокрема Росія втручалася в демократичні процеси на Заході, включаючи президентські вибори у Сполучених Штатах у 2016 році та президентські вибори у Франції у 2017 році, планувала жорстоке повалення обраного уряду в Чорногорії, стимулювала сепаратизм у Каталонії та фінансово підтримувала іноземні політичні партії, сказав Чолій.

За його словами, відбулися політичні вбивства, в тому числі невдалий замах із застосуванням хімічного нервово-паралітичного реагенту на кремлівську мішень у Солсбері, Англія. Росія була звинувачена у кібератаках проти державних систем та життєво важливих елементів інфраструктури в Західному світі. Росія також бере участь у масштабних дезінформаційних кампаніях, спрямованих на дискредитацію та послаблення Заходу, включаючи країни-члени Групи Семи та ЄС, зауважив він.

В той час, коли весь світ консолідувався для боротьби з пандемією COVID-19, Росія продовжувала безкарно порушувати свої міжнародні зобов’язання з прав людини та припинення вогню в Україні, підкреслив Чолій.

«За цих обставин будь-які розмови про розширення Групи Семи із включенням Росії, навіть якщо в кінцевому підсумку і будуть відхилені, все ж таки демонструватимуть розбіжність поглядів у цьому питанні. Це трактуватиметься як ознака слабкості Групи Семи та ЄС, і мотивуватиме Росію посилити свій контроль над Кримом та продовжувати свою експансіоністську політику на сході України та інших частинах світу на шкоду країнам-членам Групи Семи, ЄС та глобальній безпеці», - вважає Чолій.

На його думку, лідери Групи Семи та президенти ЄС повинні видати чітку декларацію, підтверджуючи: (І) їх прихильність до виконання Гаазької декларації Групи Семи; (ІІ) їх постійну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України; та (ІІІ) що вони не відновлять своєї участі у колишньому форматі Групи Восьми і не запросять Російську Федерацію брати участь у майбутніх самітах Групи Семи до тих пір, поки Росія однозначно не продемонструє, що вона розділяє основні цінності країн-членів Групи Семи та ЄС, включаючи повагу принципів суверенітету та невтручання в справи інших держав, і повністю не припинить свою незаконну окупацію Криму та частини східної України.