В СММ підтвердили, що Україна не обмежує пересування через COVID-19 – Цимбалюк

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ підтвердив, що з українського боку немає жодних пов’язаних із пандемію COVID-19 обмежень для пересування патрулів, тому потрібно, щоб і Росія діяла так само і не обмежувала мандат СММ.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 11 червня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми у черговий раз закликаємо російську сторону негайно зняти всі обмеження щодо діяльності СММ, включаючи де-факто заборону на перетин контактної лінії для патрулів Місії. Ми дякуємо головному монітору (голові СММ ОБСЄ Яшару Халіту Чевіку – ред.) за те, що він нагадав під час брифінгу 8 червня, що з боку уряду України немає жодних пов'язаних з COVID-19 обмежень для СММ, відповідно до мандату Місії. Настав час і Росії почати діяти так само", - заявив він.

Очільник місії України при ОБСЄ заявив, що 10 червня українська сторона відкрила два з п’яти КПВВ вздовж лінії розмежування на Донбасі для перетину цивільними особами. Особи, які в'їжджають на підконтрольні уряду території, зобов'язані дотримуватися 14-денної самоізоляції вдома або режиму обсервації у визначених місцях. Від заходів обов'язкової самоізоляції або обсервації звільнено громадян, які перетинають лінію розмежування для участі у складанні ЗНО, і осіб, які їх супроводжують.

"Шкода, що російська окупаційна адміністрація відмовилася відкривати КПВВ на своїй частині контактної лінії, змусивши людей повернутися назад", - заявив Цимбалюк.

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Як раніше повідомляло агентство, окупанти навмисно знищили камеру СММ ОБСЄ на ділянці розведення сил у Петрівському після того, як Місія засвідчила там відновлення позицій російських окупаційних сил.