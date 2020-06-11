Україна в ОБСЄ розповіла про очікування від представників Донбасу у ТКГ

Україна сподівається, що залучення представників окремих районів Донецької та Луганської областей до роботи в Тристоронній контактній групі (ТКГ) полегшить переговірний процес та змусить Росію взяти на себе обов'язки учасника конфлікту.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер,11 червня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми сподіваємось, що останні зміни в українській делегації до ТКГ посприяють переговорному процесу і підштовхнуть Росію до того, щоб припинити ховатися за своїми маріонетками на Донбасі та взяти на себе свою роль та обов'язки як учасника конфлікту. Без цього будь-який значущий прогрес у мирному врегулюванні розпочатого Росією конфлікту залишається ілюзорним, і не лише на політичному треку, але й за іншими напрямками Мінських домовленостей, у тому числі в сфері економіки та екології", - заявив він.

Очільник української місії при ОБСЄ нагадав присутнім, що цього тижня засідання ТКГ вперше відбулося за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України, яких запросила делегація України до ТКГ: це відомі журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш, які у 2014 році були змушені залишити Донецьк, та голова МГО "Луганське земляцтво" Вадим Горан і відомий лікар Костянтин Лібстер з Луганської області.

"Я хочу наголосити, що ми не намагаємось, як заявляє російська делегація, "витіснити представників окремих районів Донбасу з переговорного процесу". Якраз навпаки – ми залучаємо цих представників до столу переговорів", - наголосив Цимбалюк.

Він додав, що російські громадяни, члени російської окупаційної адміністрації на Донбасі, які присутні на переговорах у Мінську протягом 6 років, продовжують брати участь у засіданнях ТКГ та її робочих груп від імені російської сторони.

"Водночас вони не представляють місцевих жителів окремих районів Донецької та Луганської областей України, з якими, відповідно до Мінського пакету заходів, слід обговорювати питання, пов'язані з політичним врегулюванням, місцевими виборами та законодавчими змінами. Нам же потрібно почути голоси людей, які живуть під тимчасовою окупацією Росії, та тих внутрішньо переміщених осіб, які виїхали на підконтрольну урядові територію України з 2014 року", - заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні.

Як повідомляв Укрінформ, у межах робочого візиту до Білорусі українська делегація зустрілася з російською стороною Тристоронньої контактної групи з мирного врегулюванню ситуації на Донбасі (ТКГ) з метою обговорення підвищення ефективності роботи групи.

Зустріч відбулася в межах виконання домовленостей лідерів Нормандського формату та у продовження зустрічей української делегації в Берліні 2 червня й напередодні робочої поїздки української делегації в Париж 12 червня.