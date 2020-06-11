Окупанти навмисно знищили камеру СММ біля Петрівського – Україна в ОБСЄ

Бойовики навмисно знищили камеру СММ ОБСЄ на ділянці розведення сил у Петрівському після того, як Місія засвідчила там відновлення позицій російських окупаційних сил.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер,11 червня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Встановлені СММ факти, які свідчать про військову діяльність Росії на Донбасі, як і раніше залишаються дуже незручними для російської сторони. Через два тижні після того, як Місія виявила триваюче укріплення позицій російських збройних формувань на ділянці розведення у Петрівському, камера СММ, яка знаходилася в цьому місці, була навмисно знищена 2 червня", - заявив Цимбалюк.

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Український дипломат наголосив, що під час брифінгу СММ у понеділок було чітко заявлено, що камера була знищена пострілами зі стрілецької зброї, які були зроблені у безпосередній близькості до неї. З огляду на те, що ця територія контролюється російськими збройними формуванням, "немає жодних сумнівів в тому, хто це зробив".

Крім того, він привернув увагу присутніх до того, що 4 червня міні-безпілотник СММ під час прольоту в цьому районі на східніше Петрівського також був обстріляний російськими окупаційними силами.

"Ці цілеспрямовані дії демонструють ставлення Росії до виконання домовленостей у рамках Нормандського формату та Мінських угод, а також її незмінне бажання підірвати моніторингові спроможності СММ", - наголосив Цимбалюк.

Як повідомлялося, раніше українська делегація в ОБСЄ вже привертала увагу місій країн-учасниць до прихованого відновлення та використання російськими окупаційними силами своїх позицій на ділянці розведення сил у Петрівському. Відповідні докази були зафіксовані з безпілотника СММ ОБСЄ.

Фото: ОБСЄ