ОБСЄ зафіксувала відновлення позицій окупантів біля Петрівського

СММ ОБСЄ зафіксувала роботи з відновлення російськими окупаційними силами колишніх позицій на ділянці розведення сил біля Петрівського.

Увагу на цьому акцентував Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 28 травня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Забезпечення повного та всеохопного припинення вогню залишається критичним для виконання узгоджених висновків Паризького саміту у Нормандському форматі, які Росія продовжує не виконувати. Замість створення нових ділянок розведення сил, вона вдається до повернення сил: СММ помітила земляні та будівельні роботи на колишніх позиціях російських збройних формувань на ділянці розведення у Петрівському", - заявив він.

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Український дипломат наголосив, що без втілення погоджених у Парижі заходів зі стабілізації безпекової ситуації у зоні конфлікту, домовленості з приводу чого Росія продовжує підривати, "неможливо перейти до другого етапу – тобто, заходів з реалізації політичних положень Мінських домовленостей".

Як раніше повідомляло агентство, окупанти на Донбасі нещодавно провели комплексну інформаційно-психологічну операцію з дискредитації ЗСУ та СММ ОБСЄ, яка полягала у звинуваченні українських військових в обстрілах будинків в районі Горлівки та небажанні Місії ОБСЄ відвідувати місця обстрілів.