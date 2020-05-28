ОБСЄ знову виявила заборонені протипіхотні міни на окупованому Донбасі

Безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ 22 травня виявив закладені російськими окупаційними силами заборонені протипіхотні міни на полі між Петрівським та Стилою на окупованій Донеччині.

Увагу на це звернув Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 28 травня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Розмінування залишається проблематичним, оскільки російські маріонетки продовжують закладати нові міни, в тому числі заборонені протипіхотні. 22 травня БПЛА СММ виявив дві додаткові протипіхотні міни (МОН-100 або МОН-200), одну з них вперше, на полі між окупованими Росією Петрівським та Стилою", - заявив він.

Як повідомляв Укрінформ, СММ ОБСЄ вже неодноразово повідомляла у своїх звітах про виявлення на окупованому Росією Донбасі заборонених Женевськими конвенціями протипіхотних мін.

Крім того, про використання російськими збройними формуваннями на Донбасі заборонених протипіхотних мін неодноразово інформувала місії країн-учасниць ОБСЄ та українська делегація. Наголошувалося, це знаряддя війни невибіркової дії вбиває та калічить переважно безневинних та беззахисних мирних жителів, особливо дітей.

"Україна не є для Росії ані полігоном для випробувань нової російської зброї, ані місцем для утилізації старої", - підкреслювали українські дипломати.

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Нагадаємо: Україна не виготовляє, не зберігає та не використовує протипіхотні міни. Відповідно зобов’язань, передбачених Оттавською конвенцією, наша держава знищила понад 3 мільйони протипіхотних мін, успадкованих з часів СРСР.