ОБСЄ знову виявила заборонені протипіхотні міни на окупованому Донбасі
Увагу на це звернув Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 28 травня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Розмінування залишається проблематичним, оскільки російські маріонетки продовжують закладати нові міни, в тому числі заборонені протипіхотні. 22 травня БПЛА СММ виявив дві додаткові протипіхотні міни (МОН-100 або МОН-200), одну з них вперше, на полі між окупованими Росією Петрівським та Стилою", - заявив він.
Як повідомляв Укрінформ, СММ ОБСЄ вже неодноразово повідомляла у своїх звітах про виявлення на окупованому Росією Донбасі заборонених Женевськими конвенціями протипіхотних мін.
Крім того, про використання російськими збройними формуваннями на Донбасі заборонених протипіхотних мін неодноразово інформувала місії країн-учасниць ОБСЄ та українська делегація. Наголошувалося, це знаряддя війни невибіркової дії вбиває та калічить переважно безневинних та беззахисних мирних жителів, особливо дітей.
"Україна не є для Росії ані полігоном для випробувань нової російської зброї, ані місцем для утилізації старої", - підкреслювали українські дипломати.
Нагадаємо: Україна не виготовляє, не зберігає та не використовує протипіхотні міни. Відповідно зобов’язань, передбачених Оттавською конвенцією, наша держава знищила понад 3 мільйони протипіхотних мін, успадкованих з часів СРСР.