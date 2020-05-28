Україна показала в ОБСЄ докази присутності снайперів РФ на Донбасі

Українська делегація під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ поінформувала країни-учасниці про присутність російських снайперів на Донбасі, включно з останнім зафільмованим інцидентом зі снайперською групою ФСБ РФ.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

"У ході засідання ми надали наявну в української сторони інформацію про розгортання Росією снайперських груп на тимчасово окупованому Донбасі, а також довели до відома дослідження на цю тему авторитетного журналу про військову тематику Jane`s Defence Weekly", - сказав дипломат.

За його словами, окремо Україна поінформувала про виявлений нещодавно доказ участі Росії у війні на Сході України – відеоматеріал про роботу снайперського підрозділу ФСБ Росії під час вогневого ураження українських військових на Донбасі у лютому 2020 року. Під час засідання були продемонстровані слайди, на яких видно усіх 4 учасників снайперської групи, їх озброєння та оснащення.

"Українська делегація підкреслила, що ця снайперська група використовувала зброю та оснащення, що ніколи не перебувало на озброєнні у військових формуваннях та силових структурах України. Зафіксоване на відео озброєння має російське виробництво та використовується переважно в підрозділах російських спецслужб, або ж було закуплено за кордоном для потреб підрозділів Центру спеціального призначення ФСБ", - зазначив Лоссовський.

Україна розповіла в ОБСЄ про російських снайперів на Донбасі

Водночас, за його словами, українська делегація вказала на те, що інформація про російських снайперів на Донбасі була підтверджена і в дослідженні тижневика Jane`s Defense Week. У ньому, зокрема, стверджувалося, що на окупованому Донбасі існує практика застосування цілих снайперських взводів, а не невеличких груп, що дозволяє ефективніше виконувати поставлені завдання у визначеному районі. При цьому, бойові завдання у російських снайперів різні: від вогневого ураження українських воїнів та обмеження пересування українських сил до знищення стаціонарних відеокамер СММ ОБСЄ з метою перешкоджання міжнародному моніторингу.