В ОБСЄ розповіли, як Росія налаштовує мешканців Донбасу проти українського війська

Окупанти на Донбасі нещодавно провели комплексну інформаційно-психологічну операцію з дискредитації ЗСУ та СММ ОБСЄ, яка полягала у звинуваченні українських військових в обстрілах будинків в районі Горлівки та небажанні Місії ОБСЄ відвідувати місця обстрілів.

Про російську ІПСО поінформував під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у середу заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

"Нещодавно російські окупаційні сили провели комплексну інформаційно-психологічну операцію, яка була спрямована на дискредитацію українських військ та СММ ОБСЄ", - заявив він.

За словами українського дипломата, однією з головних цілей проведеної ІПСО було здійснення деструктивного психологічного впливу на населення окупованих територій з метою підтримання високого рівня ненависті, що формується навколо резонансних історій про обстріли, поранення чи смерті. При цьому, інформацію про такі історії місцеве населення отримує виключно через канали російської пропаганди, в той час як спроби СММ ОБСЄ перевірити інформацію на місці події регулярно блокуються. "Це може мати ознаки умисних злочинів, вчинених російськими окупаційними силами на Донбасі з метою постановки пропагандистських історій", - наголосив представник України.

"Пропаганда на окупованих територіях звинувачує ОБСЄ у відсутності моніторингу: минулого місяця російські пропагандисти цілеспрямовано бомбардували у своїх відео місцеве населення в районі міста Горлівка меседжами про відсутність моніторингу з боку ОБСЄ", - заявив Лоссовський.

Під час засідання він навів приклади низки відеороликів, опублікованих російськими окупаційними силами 5, 9 та 10 квітня, на яких представники окупаційної адміністрації та місцеві жителі Горлівки та її околиць скаржаться на те, що СММ ОБСЄ ніколи не приїжджає на місця руйнувань для фіксації нібито обстрілів з боку ЗСУ.

При цьому, заступник очільника місії України при ОБСЄ наголосив на тому, що, відповідно до звітів СММ, лише протягом 2 тижнів російські окупаційні війська тричі перешкодили патрулям ОБСЄ у доступі до окупованої Горлівки: 26 березня, 2 квітня та 10 квітня.

"Обмеження свободи пересування патрулів та польотів безпілотників СММ поблизу Горлівки фіксувалося у звітах СММ і перед пов’язаним з COVID-19 карантином. І це можна розглядати як системні перешкоджання роботі місії ОБСЄ в цьому районі. Це дуже цинічна ситуація, коли, з одного боку, російські пропагандисти вже кілька тижнів нав'язують місцевому населенню думку, що СММ не хоче фіксувати порушення та обстріли, а з іншого боку – окупаційні сили не перешкоджають спостерігачам в отриманні доступу та наданні інформації про загиблих чи поранених, посилаючись на "вказівки начальства", - наголосив Лоссовський.

На цьому тлі він привернув увагу присутніх іноземних делегацій до того, що російські окупаційні сили на Донбасі вже неодноразово були помічені у порушенні міжнародного гуманітарного права, норм та принципів ведення війни, обстрілюючи не лише позиції українських військових, а й житлові мікрорайони, а також розміщуючи "Гради" та артилерію біля цивільних будинків.