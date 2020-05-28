Україна продемонструвала в ОБСЄ карту-схему обстрілу окупантами спостерігачів місії

"Ми продемонстрували карту-схему, на яку було нанесено дані зі звіту СММ ОБСЄ про відкриття вогню зі стрілецької зброї поруч із патрулем Місії неподалік Веселої Гори, що на окупованій Луганщині. Делегацій країн-учасниць змогли наочно переконатися, що ЗСУ навіть теоретично не могли брати участь в цьому інциденті, і єдина сторона, яка може стояти за обстрілом безпілотника СММ та веденням вогню поруч зі спостерігачами – російські окупаційні сили", - заявив у коментарі кореспонденту заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

Читайте також: Україна показала в ОБСЄ докази присутності снайперів РФ на Донбасі

Як відомо, в оперативному звіті СММ ОБСЄ № 26/2020 повідомлялося, що 22 травня патруль СММ у складі шести співробітників на двох автомобілях перебував на автодорозі Н21 на східній околиці н. п. Весела Гора (непідконтрольний урядові, 16 км на північ від Луганська) для запуску безпілотного літального апарата (БПЛА) малого радіуса дії, про політ якого було повідомлено заздалегідь.

О 13:08, коли міні-БПЛА СММ пролітав на відстані орієнтовно 1,9 км на північний захід від місцеположення патруля, двоє членів патруля Місії перебували біля автомобілів і почули 50 пострілів зі стрілецької зброї приблизно за 1,9 км на північний захід. За їхньою оцінкою, стріляли в напрямку БПЛА, щоб спонукати команду СММ припинити політ апарата.

О 13:14, коли міні-БПЛА СММ був на висоті близько 40 м над землею, двоє співробітників Місії, які перебували поблизу автомобілів, почули ще 20 пострілів зі стрілецької зброї. "Кулі пролетіли приблизно за 10 м над ними; вогонь вели приблизно за 270 м на північно-північний захід", - зазначається у звіті.

Згадані двоє членів патруля укрилися спершу за одним з автомобілів, а потім усередині нього. Під час інциденту решта членів патруля СММ були в автомобілях, але чули обидва епізоди стрілянини. Патруль Місії негайно залишив цей район, не повернувши БПЛА, який у той момент летів на відстані орієнтовно 300 м на західно-південний захід. Команда СММ благополучно повернулася на свою базу в н. п. Луганськ (ОРЛО).

Фото: ОБСЄ