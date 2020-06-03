ОБСЄ зафіксувала порушення "тиші" біля Петрівського

СММ ОБСЄ зафіксувала на ділянці розведення в районі Петрівського порушення режиму припинення вогню.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ № 30/2020 від 2 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Уранці 1 червня, перебуваючи приблизно за 2 км на північ від Петрівського, команда Місії чула 60 черг зі стрілецької зброї на відстані орієнтовно 2–3 км на південний захід (за оцінкою, у межах ділянки розведення в районі Петрівського)", - зазначається у звіті.

Крім того, здійснюючи моніторинг у двох різних місцях поблизу ділянки розведення, спостерігачі чули приблизно 240 пострілів і черг зі стрілецької зброї (у тому числі три постріли і 56 черг у напрямку БПЛА СММ малого радіуса дії - за оцінкою, усе поза ділянкою розведення, однак у межах 5 км від її краю).

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У СММ також повідомили, що у ніч на 31 травня у межах ділянки розведення в районі Петрівського БПЛА СММ дальнього радіуса дії виявив особу поблизу колишніх позицій російських збройних формувань, орієнтовно за 150 м на захід від східного краю ділянки розведення та приблизно за 50 м на північ від її південного краю. Безпілотник також виявив двох осіб на колишній позиції ЗСУ, орієнтовно за 2 км схід від західного краю ділянки розведення та приблизно за 700 м на південь від її північного краю.

"Увечері 31 травня в межах ділянки розведення в районі Петрівського БПЛА СММ дальнього радіуса дії виявив 2 осіб на колишніх позиціях збройних формувань, орієнтовно за 350 м на північ від південного краю ділянки розведення та приблизно за 30 м на захід від її східного краю. Крім того, цей БПЛА виявив 1 особу біля колишніх позицій Збройних сил України, орієнтовно за 2 км схід від західного краю ділянки розведення та приблизно за 700 м на південь від її північного краю", - зазначається у звіті.