На Донеччині збільшилася кількість обстрілів - ОБСЄ

СММ ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та зменшення кількості таких порушень у Луганській області.

Про це йдеться у щоденному звіті № 127/2020, опублікованому СММ ОБСЄ в Україні 29 травня 2020 року, на основі інформації станом на вечір 28 травня.

«СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та зменшення кількості таких порушень у Луганській області, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що члени збройних формувань, як і раніше, забороняли патрулям Місії доступ на блокпостах уздовж офіційних дорожніх коридорів у Донецькій і Луганській областях.

СММ ОБСЄ продовжила здійснювати моніторинг на всіх трьох ділянках розведення сил і засобів, а також зафіксувала порушення режиму припинення вогню в межах ділянки розведення в районі Петрівського.

«У Луганській області Місія сприяла уможливленню видалення рослинності поблизу Вільхового, ремонту обладнання для електропостачання неподалік Довгого, а також ремонту водогонів у Золотому-5 (Михайлівці)», - уточнюється у повідомленні.