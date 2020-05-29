Окупанти активно проводять артилерійські навчання на Донбасі – розвідка

Командування російських окупаційних військ проводить тренування артилерійських підрозділів та підрозділів ППО з управління вогнем, стрільби проводяться як вдень, так і вночі.

Про це на брифінгу 29 травня повідомив речник Міноборони Максим Праута.

«За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російсько-окупаційних військ продовжує нарощувати заходи бойової підготовки з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК. Зокрема, у 1 АК проведені тренування чергових артилерійських підрозділів та підрозділів ППО з управління вогнем, відпрацюванням нормативів з розгортання на позиціях та підготовки до ведення вогню», - повідомив речник.

Крім того, за словами Праути, у 2 армійському корпусі збільшилась інтенсивність заходів бойової підготовки артилерійських підрозділів, на озброєнні яких знаходяться 122, 155-мм артилерійські системи та реактивні системи залпового вогню «Град», з проведенням стрільб як вдень, так і вночі.

При цьому російські пропагандисти, як і раніше, виправдовують підвищення бойової готовності російських окупаційних військ нібито «активізацією агресивних дій з боку ЗС України», підкреслив речник.