Розвідка: окупаційні війська на Донбасі з 20 травня - у повній бойовій готовності

Керівництво російських окупаційних адміністрацій в ОРДЛО за вказівкою російських кураторів продовжує заходи, спрямовані на штучне формування загрози ескалації бойових дій Україною.

Про це заявив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

"З 20 травня за "розпорядженнями" ватажків квазіутворень з’єднання та частини 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК перебувають у повній бойовій готовності. Підрозділи інших військових формувань противника переведені на посилений режим несення служби", - сказав він.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, особовий склад обох АК викликано з відпусток; посилено передові підрозділи, зокрема чергові артилерійські підрозділи виведені на позиції; резерви з’єднань і частин виведені на полігони, отримують додатковий боєкомплект та пальне.

Читайте також: Окупанти на Донбасі загострюють ситуацію на напрямках гуманітарних коридорів

Крім того, військові комісаріати здійснюють оповіщення приписного складу щодо їх прибуття у пункти збору, а у військових частинах російських окупаційних військ розгорнуто пункти прийому особового складу, поінформував Гуцуляк.