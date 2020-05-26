Розвідка: окупаційні війська на Донбасі з 20 травня - у повній бойовій готовності
Про це заявив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.
"З 20 травня за "розпорядженнями" ватажків квазіутворень з’єднання та частини 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК перебувають у повній бойовій готовності. Підрозділи інших військових формувань противника переведені на посилений режим несення служби", - сказав він.
За даними Головного управління розвідки Міноборони України, особовий склад обох АК викликано з відпусток; посилено передові підрозділи, зокрема чергові артилерійські підрозділи виведені на позиції; резерви з’єднань і частин виведені на полігони, отримують додатковий боєкомплект та пальне.
Крім того, військові комісаріати здійснюють оповіщення приписного складу щодо їх прибуття у пункти збору, а у військових частинах російських окупаційних військ розгорнуто пункти прийому особового складу, поінформував Гуцуляк.