Окупанти на Донбасі загострюють ситуацію на напрямках гуманітарних коридорів

Російські окупанти на Донбасі загострюють ситуацію у напрямках гуманітарних дорожніх коридорів, зокрема напередодні був обстріляний з автоматичного гранатомета КП «Мар’їнка».

Про це повідомляє Державна прикордонна служба .

"Учора, 25 травня, російські збройні формування з району окупованого села Олександрівка обстріляли позиції прикордонників зі складу Об’єднаних сил, що виконують завдання у межах гуманітарного дорожнього коридору «Донецьк-Курахове». Противником було здійснено 25 пострілів з автоматичного гранатомета по контрольному посту «Мар’їнка»", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що раніше російські найманці вже вдавались до подібних провокацій. Зокрема, поблизу КПВВ «Мар’їнка» по позиціях військовослужбовців ДПСУ було відкрито вогонь з протитанкового ракетного комплексу, снаряди розірвалися поряд з військовиками. А перед цим ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї по прикордонних нарядах поблизу КПВВ «Майорське».

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Втрат серед особового складу немає. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, оскільки дотримуються режиму припинення вогню.

"Такі провокативні обстріли гуманітарних дорожніх коридорів дестабілізують ситуацію. Недотримання режиму припинення вогню керованими РФ незаконними збройними формуваннями ставить під загрозу можливість перетину лінії розмежування громадянами за важливих життєвих обставин", - заявили у ДПСУ.