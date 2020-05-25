Усі КПВВ на лінії розмежування переходять на літній графік роботи з 1 червня

Згідно з розпорядженням Командувача ООС з 1 червня всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування переходять на літній графік роботи.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Відповідно до розпорядження Командувача операції об’єднаних сил з 1 червня всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування переходять на літній графік роботи – з 6.00 до 20.00”, - йдеться у повідомленні.

Водночас, у зв’язку із урядовим рішенням щодо продовження загальнодержавного карантину до 22 червня, обмеження на перетин лінії розмежування в КПВВ продовжують діяти.

Зазначається, що перетнути лінію розмежування можна лише за окремим рішенням Командувача об’єднаних сил за надзвичайних обставин гуманітарного характеру. Проте, наявність важливих життєвих обставин і позитивного рішення Командувача об’єднаних сил на пропуск, не гарантує успішного перетину лінії розмежування. Оскільки російські найманці блокують такі спроби та розвертають громадян у так звану «сіру зону».

Зокрема, останній такий випадок мав місце сьогодні, 25 травня. Через КПВВ «Станиця Луганська», за окремим рішенням Командувача об’єднаних сил, на вихід до ТОТУ прикордонники оформили громадянку України. Через деякий час військовослужбовці Луганського прикордонного загону вже забезпечували повернення жінки на контрольовану територію. Під час спроби перетину лінії розмежування в бік ТОТ жінку зупинили проросійські бойовики та змусили піти геть без пояснення причин.

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Крім того, вчора в КПВВ «Новотроїцьке» виявлено порушника самоізоляції. Прикордонники під час бесіди з особою, що мала намір слідувати на тимчасово окуповану територію України, встановили, що чоловік днями приїхав з Польщі. Із прибуттям на Батьківщину українець встановив мобільний додаток «Дій вдома» та зобов’язався перебувати на самоізоляції. Порушника передано представникам Нацполіції для складання протоколу про адміністративне правопорушення.

У ДПСУ просять громадян, врахувати інформацію про зміну режиму роботи КПВВ, карантинні обмеження та дії російських збройних формувань.

Фото: ДПСУ