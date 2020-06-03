Україна в ОБСЄ закликала до створення зони безпеки з обох сторін кордону на Донбасі

Україна пропонує створення робочої підгрупи у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з питань кордону, а також закликає до створення передбаченої Мінським протоколом зони безпеки в прикордонних районах України та РФ з моніторингом та верифікацією з боку ОБСЄ.

Про це заявив під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у середу, 3 червня, заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

"Відновлення контролю над кордоном залишається ключовим елементом процесу врегулювання конфлікту. Створення зони безпеки у прикордонних районах обох держав з постійним моніторингом та верифікацією з боку ОБСЄ на кордоні, як це передбачено Мінським протоколом, було б кроком у правильному напрямку. Україна пропонує створити робочу групу у рамках ТКГ з питань кордону", - заявив він.

Український дипломат наголосив на необхідності виконання результатів Нормандського саміту у Парижі, що Росія продовжує ігнорувати.

Він заявив, що Україна дотримується принципу "спочатку – безпека" у мирному врегулюванні, виступає за розробку нового режиму всеосяжного припинення вогню та закликає Росію до конструктивних переговорів у рамках ТКГ з цього приводу.

Крім того, Україна готова до обговорення компромісів у рамках ТКГ щодо пакетного рішення, яке стосується 3 нових ділянок розведення сил та засобів на Донбасі.

Також українська сторона закликає Росію виконати зобов’язання, взяті на саміті у Берліні ще 2016 році, щодо відкриття КПВВ "Золоте" на лінії зіткнення.

"Україна пропонує проєкт дорожньої карти з використанням "дзеркального" підходу для відкриття нових пунктів пропуску у Золотому (раніше вже було узгоджено) та Щасті (ще не узгоджено) одночасно", - заявив Лоссовський.

Поруч з цим, Україна закликала Росію проявити конструктив з питання узгодження у рамках ТКГ плану розмінування, оскільки раніше російська сторона вже тричі блокувала українські ініціативи.