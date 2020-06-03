За п'ять місяців на Донбасі загинули 33 військовослужбовці

Із 19 грудня минулого року до 29 травня 2020 року на Донбасі загинули 33 українські військовослужбовці, 235 захисників дістали поранення.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час перемовин з федеральним міністром оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер у вівторок, повідомляє 3 червня сайт Президента.

"Ми донесли до партнерів нашу стурбованість тим, що не виконується чи не найважливіша умова для просування до миру – досі не припиняються обстріли! З 19 грудня минулого року до 29 травня було зафіксовано понад півтори тисячі обстрілів з боку незаконних збройних формувань. За цей час загинуло 33 українських військових, ще 235 було поранено", - розповів керівник ОП.

Також від наголосив, що бойовики продовжують використовувати заборонене Мінськими угодами озброєння.

Єрмак підкреслив, що для прискорення просування до миру потрібно, зокрема, вжити заходів для реалізації повного та всеосяжного режиму припинення вогню, яке наразі не виконано.

Також на зустрічі йшлося про те, що Росія та підконтрольні їй незаконні збройні формування повинні забезпечити спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ безпечний і надійний доступ на тимчасово окуповані території України.

Крім того, зазначається, що важливим є виконання сторонами оновленого плану розмінування та продовження процесу розведення сил і засобів за верифікації з боку СММ ОБСЄ.

"Ці домовленості Нормандського саміту також мають бути виконані", - наголосили в ОП.

Співрозмовники також відзначили необхідність відкриття нових контрольних пунктів в’їзду/виїзду (КПВВ) через лінію розмежування, з огляду передусім на гуманітарні критерії.

Учасники зустрічі обговорили можливості для поглиблення взаємодії України та НАТО, а також питання двостороннього співробітництва.

Як повідомлялося, 2 червня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступник Ігор Жовква, радник Президента Руслан Демченко, а також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та міністр оборони Андрій Таран здійснили робочий візит до Німеччини.

У межах візиту відбулися зустрічі членів української делегації з федеральним міністром оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер, міністром закордонних справ Гайко Маасом, зовнішньополітичним радником канцлера Яном Гекером та радником канцлера з економічних питань Ларсом-Гендріком Рьоллером.