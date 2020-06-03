Окупанти зривали "тишу" на всіх ділянках розведення на Донбасі

Незаконні збройні формування Російської Федерації продовжують цілеспрямовані провокаційні обстріли ділянок розведення №1 "Станиця Луганська", №2 "Золоте" та № 3 "Петрівське".

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС з посиланням на інформацію української сторони СЦКК.

"За даними звіту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, у ніч з 30 на 31 травня, перебуваючи на підконтрольній урядові України території, спостерігачі зафіксували постріли зі стрілецької зброї, які були здійснені в безпосередній близькості до ділянки розведення №1 "Станиця Луганська". Також представники міжнародної організації підтвердили нещодавні порушення режиму "Тиша" на ділянках розведення сил і засобів №2 "Золоте" та № 3 "Петрівське", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в цей же період російські найманці під приводом облаштування КПВВ на тимчасово не підконтрольній урядові України території, в районі міста Первомайськ Луганської області, вдалися до цинічних та підступних дій, провівши мінування поблизу автошляху неподалік ділянки розведення № 2 "Золоте". Дане порушення неодноразово фіксувалося представниками СММ ОБСЄ в їхніх щоденних звітах.

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У пресслужбі наголосили, що військовослужбовці ЗСУ, співробітники ДСНС та представники цивільно-військових адміністрацій Донецької та Луганської областей докладають багато зусиль, щоб повернути Донбас до мирного життя. З цією метою на території поблизу лінії розмежування систематично проводяться роботи з виявлення, вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів.

"На жаль, мирні ініціативи в цьому напрямку проявляє виключно українська сторона, в той час як окупаційна адміністрація та незаконні збройні формування Російської Федерації демонструють лише зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту та погіршенні гуманітарної ситуації на Донбасі", - повідомили в штабі ООС.

Як повідомляв Укрінформ, 26 червня 2019 року розпочався процес розведення військ на Донбасі. Українські військові відійшли з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської.

29 жовтня 2019 року розпочався процес розведення сил і засобів з обох сторін на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

Розведення військ на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка – Петрівське Донецької області розпочалось 9 листопада 2019 року.

Щоразу процес відведення тривав загалом протягом трьох днів. Після цього відбувався пошук і знищення мінно-вибухових загороджень, демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення в межах визначеної ділянки.