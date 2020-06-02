Окупанти обстріляли українських захисників із житлових кварталів

Російські окупанти 2 червня цілеспрямовано вчинили збройні провокації та обстріляли позиції Об’єднаних сил із житлових кварталів населених пунктів.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Агресор вів вогонь з північної частини села Новоласпа, звідки випустив 13 мін 82-го калібру. В той же час, розмістивши поруч з будинками мирних мешканців Староласпи 152 мм артилерійські системи, ворог здійснив три постріли в бік оборонців Старогнатівки. Таким чином, збройні формування РФ, сховавшись за спинами дітей і жінок, вкотре продемонстрували своє істинне окупаційне обличчя», - йдеться у повідомленні.

У штабі наголосили, що Об’єднані сили ніколи не вели, не ведуть і не будуть вести вогонь по будинках мирних жителів та цивільній інфраструктурі - така поведінка притаманна виключно окупаційним військам.

Також зазначається, що російські найманці розмістили міномети калібру 82 мм на межі ділянки розведення №3 «Петрівське» та обстріляли позиції Об’єднаних сил неподалік Богданівки.

«Загарбники, без сумнівів, мали на меті примусити наших захисників відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити українських військовослужбовців у порушенні існуючих домовленостей. Цілком очевидно, що такі підступні дії збройні формування РФ свідомо здійснюють напередодні робочої зустрічі Тристоронньої контактної групи з метою дискредитації Збройних Сил України», - вказують у штабі ООС.

Як підкреслюється, Об’єднані сили на провокації не піддалися, вогонь у відповідь не відкривали.