Понад 17,4 тисячі дітей на Донеччині отримали статус постраждалих внаслідок воєнних дій

У Донецькій області 17 416 дітям, які проживають на території області, наданий статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Про це повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

«Сьогодні на території Донецької області, підконтрольній українській владі, проживає 300 162 дитини... 17 416 дітям, які проживають на території області, наданий статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що задля матеріальної підтримки таких дітей, впродовж двох років в обласному бюджеті були передбачені кошти для надання одноразової грошової допомоги. Так, допомогу у розмірі п’яти прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку отримали 78 осіб на суму 727 тис. грн.

У цьому році для підтримки дітей в умовах карантину за рахунок субвенції з обласного бюджету бюджетам міст, районів, об’єднаних територіальних громад виділено 345, 6 тис. грн. на придбання 864 продуктових наборів для 685 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Наразі дітям вже видано 475 продуктових наборів.