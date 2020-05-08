В українській армії зафіксували чотири нові випадки коронавірусу

За минулу добу в ЗСУ зареєстровано чотири нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, хворіє 33 особи.

Про це йдеться у повідомленні Командування Медичних сил ЗСУ

"На 07.00 08 травня в Збройних Силах України хворіє 33 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Також за період пандемії одужало 52 особи, 2 випадки - летальні. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 295 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби – 47 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу зареєстровано чотири нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Троє хворих перебувають у закладах охорони здоров’я. У Подільській міській лікарні (Одеська область) – 1 військовослужбовець, Миколаївському військовому госпіталі – 2 військовослужбовці). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. У Київській області – один працівник ЗСУ лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан задовільний. Симптоми захворювання відсутні.

Як повідомлялось, в Україні зафіксовано 14 195 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу виявлено 504 нові випадки.