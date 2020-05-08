В Україні ПЛР-тестування проводять 59 лабораторій

В Україні ПЛР-тестування на виявлення COVID-19 в Україні роблять 59 лабораторій з різною формою власності.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в п’ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Всього ПЛР-тестування в Україні роблять 59 лабораторій. Там різна форма власності, різне підпорядкування. Найбільша кількість тестів сьогодні робиться в Чернівцях, Тернополі, вінницькій лабораторії, Херсоні, Черкасах. Звісно, таке навантаження зумовлене, в тому числі, кількістю захворювань, і що в цих областях , у переважній більшості, кількість захворювань дуже велика», - сказав Степанов.

Він також додав, що залежно від навантаження на лабораторію, результатів ПЛР-тестування чекають від 3 до 4 днів.