Найманці РФ використовують карантин для підготовки снайперів – розвідка

Російські окупаційні війська використовують обмежувальні карантинні заходи для прихованої підготовки диверсійних груп та снайперів.

Про це під час брифінгу 17 квітня повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування використовує введення карантинного режиму на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях для приховування підготовки диверсійних груп та снайперських пар. Зокрема, протягом цього тижня окупантами проводилась активна підготовка поза межами полігонів", - розповів речник.

Крім того, противник інтенсивно поповнював запаси боєкомплекту на передових підрозділах, у тому числі боєприпасами для стрілецької зброї та гранатометів, повідомив Гуцуляк.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 квітня в Україні лабораторно підтверджено 4662 випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.