Bellingcat - про справу МН17: Росія планувала відправити на Донбас третій "Бук"

Росія відправила на непідконтрольну територію України два зенітно-ракетних комплексів "Бук", планувала відправити ще третій.

Про це сказав у коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс.

"Перший прибув за кілька днів до того, як MH17 був збитий, але він зламався та повернувся до Росії. Тоді Росія намагалася відправити ще два у ніч проти 17 липня, але тільки одна установка перетнула кордон, бо бракувало автотягачів для транспортування "Бука", – пояснив Гіґґінс.

Як повідомляв Укрінформ, обвинувачення у справі про катастрофу літака рейсу МН17 заявило в суді, що в Україну з Росії у 2014 році відправили дві установки "Бук", але одна з них по дорозі зламалася.

9 та 10 березня у Нідерландах відбулося два судових засідання у справі про збитий літак рейсу МН17.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири й 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна Спільна слідча група (JIT) дійшла висновку, що літак був збитий ракетою, випущеною з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

19 червня 2019 року Спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука", - це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі троє - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

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Жоден із них на засіданні не був присутній. Один з підозрюваних - підполковник спецназу ГРУ РФ Олег Пулатов виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17. Його інтереси представляють два адвокати з Нідерландів.