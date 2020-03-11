Справа МН17: адвокат потерпілих вважає, що дозвіл на використання "Бука" дав Путін

Зенітно-ракетний комплекс "Бук", з якого, імовірно, збили літак рейсу МН17 у небі над Донбасом в 2014 році, не міг залишити територію Росії без дозволу президента Володимира Путіна.

Таку думку висловив адвокат родичів загиблих в катастрофі Boeing 777 Джеррі Скіннер в інтерв'ю DW.

"Певно, ми почуємо прізвище наближених до Путіна радників, які підтримували тісні зв’язки з дійовими особами на сході України. Гадаю, ми почуємо і про пана Путіна. Не думаю, що ми дізнаємося багато. Але на мою особисту думку, така потужна і високотехнологічна зброя не могла залишити територію Російської Федерації, якби це не було би санкціоновано на найвищому рівні. Все сталося саме так, як це сталося. Саме тому, що пан Путін дав на це дозвіл. Про це можна говорити із упевненістю", - сказав адвокат, відповідаючи на запитання, чи почують у суді прізвища Путіна або міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Скіннер також висловив сподівання, що вирок у цій справі буде винесено за рік чи трохи більше.

Відповідаючи на запитання щодо першого враження від судового процесу в Нідерландах, який розпочався 9 березня, адвокат зазначив: "Найцікавіше у перший день засідань було почути, через які перепони їм (прокурорам - ред.) довелося пройти, щоби вручити обвинуваченим повістки до суду. І про те, наскільки Росія намагалася ускладнити це все - ставила перепони, гальмувала. Думаю, і сам процес займе чимало часу".

Як зазначає видання, паралельно із судовим процесом у Нідерландах Скіннер подав від імені 40 сімей родичів жертв позов до Європейського суду з прав людини проти Росії та її президента Путіна. Потерпілі вимагають 330 мільйонів доларів компенсації від Росії.

Адвокат Скіннер, який свого часу домігся виплати урядом Лівії компенсації за підрив літака у небі над шотландським Локербі, також повідомив, що уряд Нідерландів відмовився долучати до процесу цивільні позови сімей жертв.

"Це - винятково кримінальний судовий процес у Нідерландах. Схоже, вони не зацікавлені, щоб хтось об’єднувався для максимального тиску на Росію, аби вона співпрацювала, видала обвинувачених, визнала провину. Тому цивільні процеси і дипломатичні процедури йдуть окремо. Це саме особливість нідерландського підходу", - зазначив він, коментуючи відмінності між двома справами.

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Відповідаючи на запитання щодо позовів, які подали лише 84 з усіх потерпілих з вимогою виплати компенсацій, адвокат наголосив: "Йдеться про компенсації у кримінальному процесі. Якщо їх присудять, це матиме радше символічне значення, ніж реальні наслідки. Це визнання того, що людина стала жертвою злочину і отримає за це компенсацію. Тут не йдеться про те, що людина внаслідок цього злочину втратила роботу, сім’ю, можливості чи людські зв’язки. Це просто лише покарання. Більшість людей хочуть бачити результати розслідування, хочуть бачити визнання провини. Це щось, що має для них більше значення, ніж гроші".

Як повідомляв Укрінформ,19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Троє з них – росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник- спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов. Четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий зройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий із ЗРК "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

Суд у справі збитого літака рейсу МН17 розпочався у Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол" 9 березня 2020 року. 10 березня закінчилося друге судове засідання у цій справі, суд оголосив перерву до 23 березня.