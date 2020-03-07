Правозахисники закликали скасувати обмеження на пунктах пропуску на Донбасі

Правозахисні організації вимагають від командувача Об’єднаних сил Володимира Кравченка скасувати обмеження на перетин лінії розмежування з тимчасово непідконтрольними територіями Донбасу через загрозу поширення коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні організації «ZMINA. Центр прав людини».

Так, 6 березня у штабі повідомили, що на лінії розмежування мірятимуть температуру та оглядатимуть на симптоми коронавірусу.

Людей з відповідними симптомами, які мають реєстрацію на підконтрольній Україні території, доправлятимуть до спеціалізованого лікувального закладу. А людей з симптомами, але з реєстрацією на окупованому Донбасі, не пропускатимуть.

Правозахисники вважають, що наказ обмежує права та свободи людини.

"У такий спосіб штучно поділяє громадян України на тих, хто має право на отримання медичної допомоги й може вільно пересуватися, і тих, хто цієї можливості позбавлений", — йдеться у заяві.

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Зазначається, що на непідконтрольних територіях відсутня можливість отримати кваліфіковану медичну допомогу. Правозахисники припускають, що обмеження може спонукати до незаконного перетину кордону України через "неконтрольовані пункти пропуску та посилення залежності громадян України від країни-окупанта".

"Наказ Командувача ОС створює додаткову напругу між мешканцями тимчасово окупованих територій та тими, хто проживає в «населених пунктах, розташованих близько КПВВ. Жителі тимчасово окупованої частини Донбасу в очах мешканців прифронтових територій не повинні ставати джерелом додаткової небезпеки", — зазначили правозахисники.

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Крім "ZMINA", під вимогою підписались благодійний фонд "Восток-СОС", громадська організація "Донбас СОС", благодійний фонд "Право на захист", Кримська правозахисна група, Офіс з розробки гуманітарної політики України, благодійний фонд "Стабілізейшен Суппорт Сервісез", громадський холдинг "Група впливу", Харківський інститут соціальних досліджень, громадська організація "Крим СОС".