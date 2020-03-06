У всіх пунктах пропуску на Донбасі відзавтра мірятимуть температуру

З 7 березня на контрольних пунктах в’їзду-виїзду з тимчасово окупованих територій за наказом Командувача об’єднаних сил всі громадяни будуть проходити процедуру огляду та температурного сканування на наявність ознак коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"У зв’язку із поширенням на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей випадків захворювання на гострі респіраторні захворювання, збудником яких, ймовірно, є коронавірус, за наказом Командувача об’єднаних сил на контрольних пунктах в’їзду-виїзду з тимчасово окупованих територій з 07.00 07 березня 2020 року вводяться тимчасові обмеження щодо перетину КПВВ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, усі особи, які перетинатимуть лінію розмежування через КПВВ, будуть проходити процедуру огляду та температурного сканування і, в разі виявлення ознак, схожих на симптоми ураження коронавірусною інфекцією, до таких осіб будуть застосовані обмежувальні заходи, що спрямовані на захист їх здоров‘я та недопущення занесення коронавірусу на територію України. При цьому, громадян України, які мають реєстрацію на підконтрольній уряду України території, у разі підозри на ураження коронавірусною інфекцією, будуть доставляти до визначеного спеціалізованого лікувального закладу. Для цього на кожному КПВВ чергує обладнана машина швидкої допомоги з підготовленим медичним персоналом.

"У разі виявлення ознак, схожих на ураження коронавірусною інфекцією у осіб, які слідують з тимчасово окупованих територій та не мають реєстрації на підконтрольній уряду України території, таким особам не буде наданий дозвіл на прохід (проїзд) через КПВВ", - повідомляють в штабі.

Крім того, командування Об’єднаних сил закликало громадян, які проживають на підконтрольній уряду України території, без крайньої потреби не відвідувати тимчасово окуповані території Донецької та Луганської області.

У пресслужбі також повідомили, що в разі погіршення епідеміологічної ситуації на тимчасово окупованих територіях російсько-окупаційні адміністрації не зможуть взяти ситуацію під контроль через гостру нестачу кваліфікованого медичного персоналу та спеціалізованого обладнання і медикаментів.

Фото: ДПСУ