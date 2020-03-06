У Краматорську через загрозу коронавірусу тимчасово скасували всі масові заходи

У Краматорську Донецької області з метою запобігання погіршенню епідеміологічної ситуації та мінімізації ризиків поширення коронавірусу тимчасово скасовано усі масові заходи.

Про це 6 березня повідомили в Краматорській міській раді.

«Розпорядженням міського голови з метою запобігання погіршенню епідеміологічної ситуації та мінімізації ризиків поширення коронавірусу у місті та керуючись рішенням тимчасової міської протиепідемічної комісії з питань запобіганню занесенню і поширенню випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-19, прийняте рішення тимчасово обмежити проведення масових заходів на території Краматорська», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на даний час ситуація у Краматорську спокійна та цілком контрольована, медичні заклади міста мають у наявності необхідні засоби індивідуального захисту та матеріали для здійснення діагностичних досліджень, засоби дезінфекції.

Як повідомляв Укрінформ, на Донеччині у Костянтинівську міську інфекційну лікарню напередодні було госпіталізовано хвору жінку – мешканку Краматорська, з підозрою на ГРВІ, спричинене коронавірусом, але діагноз не підтвердився.