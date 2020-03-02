Розвідка: РФ стягнула на кордон з Україною близько 90 тисяч військових, 1100 танків, сотні літаків

Росія зосередила на кордоні з Україною майже 90 тисяч військових, 1100 танків, 2500 бойових броньованих машин, 1 600 артилерійських і ракетних систем, 340 бойових літаків та інше озброєння та техніку.

Про це в інтерв'ю Obozrevatel розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Загалом угруповання Збройних Сил Росії вздовж державного кордону України, на тимчасово окупованій території у Донецькій, Луганській областях та Криму складає близько 87-90 тисяч військовослужбовців (зокрема, 1 і 2 армійські корпуси понад 35 тис. військовослужбовців). Також це 1100 танків, 2500 бойових броньованих машин, 1 600 артилерійських і ракетних систем, 340 бойових літаків і 240 бойових вертольотів, понад 50 кораблів/катерів та 6 підводних човнів", - розповів Скібіцький.

Він також повідомив, що зазначені угруповання можуть бути посилені за рахунок трьох Центрів забезпечення мобілізаційного розгортання (ЦЗМР), які можуть мобілізувати близько 40 тисяч осіб. В безпосередній близькості від кордонів України фактично завершене створення ЦЗМР в н. п. Богучар (Бєлгородська область), Каменськ-Шахтинському (Ростовська область), а також на території АР Крим (Новоозерне).

Відповідаючи на питання як довго тривало нарощування російських військ біля українського кордону, Скібіцький повідомив, що у Західному і Південному військових округах воно розпочалося одразу після початку агресії проти України.