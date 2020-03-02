Росія завершує формування двох армій біля кордону з Україною — розвідка

Російська Федерація завершує формування двох нових армій у Західному та Південному військових округах поблизу кордонів України.

Про це в інтерв'ю Obozrevatel розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

“Російська Федерація продовжує нарощувати угруповання військ поблизу кордону з Україною. На сьогодні завершується формування двох нових армій у Західному та Південному військових округах (це 20-та армія, штаб у Воронежі, і 8-а армія, Новочеркаськ), а також 22 армійського корпусу (Сімферополь) на тимчасово окупованому Кримському півострові. Вже практично сформовані основні бойові частини та триває формування підрозділів забезпечення. Досягнення оперативних спроможностей армій очікується до кінця 2021 року”, - повідомив Скібіцький.

За його словами, з'єднання та частини Південного і Західного військових округів РФ у пріоритетному порядку отримують сучасні та модернізовані зразки озброєння і військової техніки. Особлива увага приділяється переозброєнню авіаційних частин ударними літаками і вертольотами, а також постачанню у війська новітнього ракетного озброєння наземного та морського базування.