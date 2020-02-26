Артилерія окупантів б'є з житлових районів — розвідка

Російсько-окупаційні війська відновили артилерійські обстріли українських військових з бойових позицій, розташованих у житлових кварталах населених пунктів на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

“Командування російсько-окупаційних військ відновило практику ведення артилерійських обстрілів підрозділів Об’єднаних сил з бойових позицій, розташованих у житлових кварталах населених пунктів на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Такі дії окупантів посилили невдоволення місцевих жителів, адже від детонації у результаті пострілів знищується їх приватне майно, також відбувається додаткове мінування підступів до зазначених позицій”, - зазначив речник.

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За словами Праути, мінування території призводить до зростання втрат серед окупантів. Так, 23 лютого на одному з власних мінних полів підірвався військовослужбовець 1 АК. Командування окупаційних військ намагається приховати обставини інциденту, видаючи загибель найманця як результат сутички з диверсійно-розвідувальною групою Об’єднаних сил.