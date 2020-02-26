Під Волновахою впіймали підозрюваного у співпраці з російськими окупантами

Гвардійці затримали на блокпосту особу за підозрою у співпраці з російсько-окупаційними військами.

Про це йдеться у повідомленні ООС.

"Під час несення служби на блокпосту, що розташований біля населеного пункту Волноваха, 24 лютого військовим нарядом Нацгвардії України зі складу Об’єднаних сил, для перевірки зупинено автобус сполученням Новотроїцьке – Маріуполь. Під час огляду та встановлення особистих даних було виявлено, що один із пасажирів знаходиться у розшуку та підозрюється у співпраці із незаконними збройними формуваннями (участь у незаконних збройних формуваннях)", - йдеться у повідомленні.

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Вказану особу передано працівникам Національної поліції, зазначає пресслужба.