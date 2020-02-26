У Волновасі виявили чотирьох імовірних спільників окупантів

Поліцейські зі складу ООС провели у Волновасі на Донеччині оперативні заходи та виявили чотирьох осіб, які можуть бути причетними до незаконних збройних формувань.

Про це повідомили у штабі ООС.

«Поліцейські зі складу ООС провели ряд оперативних заходів у Волновасі... У результаті проведення комплексу заходів було розкрито крадіжку особистого майна, виявлено чотирьох осіб, які ймовірно причетні до незаконних збройних формувань, затримано особу, яка перебувала у розшуку, та задокументовано понад десять правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху», - йдеться у повідомленні.

На маршрути виїхало дев'ять одиниць спецтехніки, працювали піші патрулі та мобільні блокпости.

Правоохоронці виявили шість фактів неналежного поводження громадян з мисливською зброєю, за порушення вилучено дві одиниці зброї та мисливський ніж.

Зазначається, що весь комплекс заходів був спрямований на подальше покращення безпекової ситуації, посилення захисту громадян, запобігання незаконному обігу зброї, наркотиків, а також недопущення можливих проявів тероризму, зазначили у штабі ООС.