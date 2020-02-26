У Волновасі виявили чотирьох імовірних спільників окупантів

У Волновасі виявили чотирьох імовірних спільників окупантів

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Укрінформ
Поліцейські зі складу ООС провели у Волновасі на Донеччині оперативні заходи та виявили чотирьох осіб, які можуть бути причетними до незаконних збройних формувань.

Про це повідомили у штабі ООС.

«Поліцейські зі складу ООС провели ряд оперативних заходів у Волновасі... У результаті проведення комплексу заходів було розкрито крадіжку особистого майна, виявлено чотирьох осіб, які ймовірно причетні до незаконних збройних формувань, затримано особу, яка перебувала у розшуку, та задокументовано понад десять правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху», - йдеться у повідомленні.

На маршрути виїхало дев'ять одиниць спецтехніки, працювали піші патрулі та мобільні блокпости.

Правоохоронці виявили шість фактів неналежного поводження громадян з мисливською зброєю, за порушення вилучено дві одиниці зброї та мисливський ніж.

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Зазначається, що весь комплекс заходів був спрямований на подальше покращення безпекової ситуації, посилення захисту громадян, запобігання незаконному обігу зброї, наркотиків, а також недопущення можливих проявів тероризму, зазначили у штабі ООС.

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